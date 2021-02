Cucchi: "Il Milan c'è, eccome... Vittoria netta e mai in discussione"

Riccardo Cucchi, intervenuto su Twitter, ha parlato della vittoria del Milan sul Crotone. Queste le sue parole: "Il Milan conserva il primo posto. Vittoria netta e mai in discussione. Complimenti a Ibrahimovic per aver superato quota 500 gol. Ma le notizie più importanti per i rossoneri sono il rientro di Calhanoglu e quello imminente di Bennacer. Il Milan c'è, eccome.."

