Cutrone, gli auguri del Milan all'ex attaccante rossonero

Nonostante sia stato ceduto in estate al Wolverhampton, Patrick Cutrone è rimasto e rimarrà sempre nei cuori degli appassionati rossoneri. Anche il Milan non si è dimenticato dell'ex centravanti numero 63 che ha vestito la maglia del Diavolo per due stagioni, e con un post su Twitter gli ha fatto gli auguri per il compleanno: "Tanti auguri Patrick Cutrone per i tuoi 22 anni".