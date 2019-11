Daniel Maldini, lo scatto della madre: "Orgogliosa di te"

Adriana Elena Fossa, moglie di Paolo Maldini, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la fotografia della maglia del figlio Daniel usata ieri, in occasione della prima convocazione in prima squadra, nonostante il figlio d'arte non abbia trovato il debutto. Lo ha fatto con grande soddisfazione, come permea dalla descrizione data alla fotografia "Orgogliosa di te".