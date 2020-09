Danny Green riceve la maglia di Ibra: "Farò il tifo per voi da Los Angeles"

Danny Green, cestista dei Los Angeles Galaxy, ha ricevuto una maglia del Milan autografata da Zlatan Ibrahimovic. L'atleta americano è intervenuto su Twitter, pubblicando il video in cui apre la scatola contenente la casacca, ringraziando il club rossonero e l'attaccante svedese.

My guy @iamzlatanibrahimovic

Appreciate you @acmilan 🙌

Keep bringing us good luck and I'll be cheering you on from LA this season.

Sempre Milan! https://t.co/atwrnIgZWU pic.twitter.com/9yjFLwLyc1