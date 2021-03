Dida e quella porta dell'Old Trafford: "Non ce la faccio, troppi ricordi"

L'Old Trafford evoca tanti ricordi felici nella mente dei tifosi, ma anche dei giocatori. Nelson Dida, l'eroe di Manchester del 2003 con ben tre rigori parati in finale di Champions League contro la Juventus, oggi preparatore dei portieri del Milan, durante la pitch inspection che precede il fischio d'inizio non ha potuto che fermarsi davanti a quella porta che l'ha visto protagonista il 28 maggio del 2003. Su Twitter il Milan commenta simpaticamente, citando una nota frase del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: "Non ce la faccio, troppi ricordi".