Diogo Dalot, contro il Celtic prima presenza in rossonero: "Che inizio"

Contro il Celtic è arrivata la prima presenza con la maglia del Milan per Diogo Dalot. Il portoghese, arrivato in estate dal Manchester United in presisto secco, ha offerto una prova più che soddisfacente nel 3-1 dei rossoneri al Celtic Park di ieri sera. Il terzino ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Che inizio".