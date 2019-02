Djalò: "Felice del debutto ma sfortunatamente la squadra ha perso"

Tiago Djalò, intervenuto su Twitter, ha mostrato soddisfazione per il suo debutto in rossonero, seppur deluso per la sconfitta della Primavera contro la Juventus: "Sono molto contento del mio debutto ma la mia squadra sfortunatamente ha perso. Continuerò con il duro lavoro".

I'm very happy about my debut and assistance, but my team lost, unfortunately.

I will continue with the hard work

