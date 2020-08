Donnarumma e la miglior parata della stagione: "Grazie per avermi votato"

Con un video pubblicato sui canali social del Milan, Gianluigi Donnarumma ha voluto ringraziare i tifosi per i voti ricevuti nel mini torneo social per la migliore parata rossonera della stagione: "Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per aver votato la mia parata su Lasagna come la migliore della stagione. Vi mando un abbraccio grande, ci vediamo presto e forza Milan".

A thank you message from the 'Best Save of the Season' winner himself, @gigiodonna1! 🧤



Il messaggio di ringraziamento di Gigio, autore della parata dell'anno su Lasagna 🧤#SempreMilan@emirates pic.twitter.com/ZMzfZ8UhLx — AC Milan (@acmilan) August 24, 2020