Donnarumma non molla: "Non sono giorni facili ma ne usciremo. Forza Milan"

Due sconfitte di fila, contro Sassuolo e Lazio, e classifica che si fa complicata a poche giornate dal termine. Per il Milan il periodo non è dei migliori ma Gigio Donnarumma, contro i biancocelesti sceso in campo con la fascia di capitano al braccio ancora una volta, cerca di motivare l'ambiente: "Non sono giorni facili ma ne usciremo continuando a lavorare, lottare e dare il massimo. Forza Milan".