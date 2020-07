Dowie entusiasta: "Voglio portare al Milan trofei, gol e successo"

Dopo l'ufficialità del Milan, il nuovo acquisto per la squadra di Ganz, Natasha Dowie, ha mostrato tutta la felicità di vestire la maglia rossonera con un tweet: "Sono molto entusiasta di firmare per una delle più grandi squadre del calcio mondiale... AC Milan. Voglio aiutare a portare al club un sacco di successo, trofei e gol!"

I am very excited to be signing for one of the biggest clubs in world football....AC Milan. I want to help to bring the club lots of success, trophies and goals!

Darò sempre il 100 percento. #SempreMilan #FollowTheRossonere https://t.co/iv32tl2GuB