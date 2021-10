Francia, Theo festeggia il compleanno in ritiro: "Grazie a tutti"

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha festeggiato il suo 24esimo compleanno direttamente dal ritiro della nazionale francese, dove è impegnato in vista della sfida di domani contro il Belgio. Il numero 19 ha, nella serata odierna, postato il video sui social con il seguente messaggio: "Grazie a tutto il team per questo momento e grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro supporto".