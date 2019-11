Giacinti e la Nazionale: "Ora non posso dare tutta me stessa"

Valentina Giacinti, capitano e attaccante del Milan Femminile, è intervenuta su Instagram per spiegare la sua non convocazione in Nazionale. Le azzurre affronteranno Georgia e Malta in due match validi per la qualificazione agli Europei. Queste le parole della rossonera: "Sto ricevendo molti messaggi e vi ringrazio molto. Voglio solo dirvi che indossare questa maglia vuol dire poter dare sempre il 100% . Purtroppo devo ammettere che sto attraversando un periodo non facile, non posso dare tutta me stessa e mi dispiace tanto. Ho bisogno di recuperare un po’ di energie e tornare in forma".