Giroud, sorrisi e abbracci a Casa Milan. L'attaccante francese scrive: "Grazie mille a tutti per avermi accolto"

Dopo l'ufficialità dell'innesto di Giroud, il Milan ha condiviso alcune riprese del francese all'interno di Casa Milan. Nelle immagini, in particolare, si vede Giroud che saluta e abbraccia Maldini e Pioli, bacia la maglia rossonera e scrive una frase di ringraziamento su una lavagnetta. Il nuovo numero 9 rossonero, in particolare, ha voluto ringraziare i tifosi e la società scrivendo: "Grazie mille a tutti per avermi accolto". Un chiaro segnale della gioia di Giroud di vestire rossonero.