Grimshaw dopo il pareggio con la Roma: "Contenta per il gol ma dovremo fare meglio"

Intervenuta con un post sul proprio profilo Twitter, la centrocampista rossonera Christy Grimshaw ha espresso le proprie emozioni dopo la partita con la Roma. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare meglio e lo faremo. Dovremo sempre lottare. Grato per aver segnato il primo gol della stagione"

We can be better and we will be. We will always fight

Thankful to score my first ️ goal this season. pic.twitter.com/hzQoQc88Vg