Ibrahimovic scalda i motori per il ritorno in campo e scrive: "Presto"

Intervenuto con una stories sul proprio profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio molto importante sulle sue condizioni fisiche. Come didascalia ad una foto che lo ritrae durante un'esultanza con il Milan, l'attaccante svedese ha scritto 'Presto' per sottolineare come il suo rientro in campo con i compagni sia sempre più vicino.