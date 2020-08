Il Milan celebra Virdis e Hateley: "Una coppia d'attacco d'altri tempi e sinonimo di qualità"

Sui propri canali social il Milan prosegue il viaggio nel ricordare alcuni storici giocatori rossoneri. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Pietro Virdis e Mark Hateley. Comapgnia di squadra dall'84 all'86, i due hanno collezionato in coppia ben 49 gol. Per presentare le loro gesta il Milan ha scelto questa didascalia: "Una coppia d'attacco d'altri tempi e sinonimo di qualità: tutto sulla nostra App"

