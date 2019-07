Il Milan e gli auguri ad Abbiati: "Un grande milanista"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un felice compleanno a Christian Abbiati, ex portiere rossonero che oggi ha compiuto 42 anni: "Tanti auguri a un grande milanista, Christian Abbiati".<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">️️ Over 300 games in Serie A, 54 in the Champions League, 5 major titles with AC Milan and 42 years today! Happy Birthday, Christian Abbiati! <br><br>3 Scudetti 🇮🇹 2 Champions League 1 Coppa Italia <br>Tanti auguri a un grande milanista, Christian Abbiati ❤️ <a href="https://t.co/Su6h9bmQgq">pic.twitter.com/Su6h9bmQgq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1148139660234780672?ref_src=twsrc%5Etfw">8 luglio 2019</a></blockquote>

