"Sorrisi sì, ma non solo". Così il Milan è intervenuto su Twitter, pubblicando alcuni scatti della sessione odierna di allenamento, con i rossoneri sorridenti e impegnati in intenso lavoro in vista dell'inizio della stagione.

Not just fun and games at Milanello

Sorrisi sì, ma non solo pic.twitter.com/IHHMfFC1ve — AC Milan (@acmilan) August 12, 2019