Il Milan e le immagini dell'allenamento odierno

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno, il day after del successo sul Torino. I rossoneri hanno subito iniziato a preparare la sfida di martedì sera sempre contro i granata.

Volleys at Milanello #CoppaItalia duties next on the agenda ️



Al volo verso #MilanTorino di Coppa #SempreMilan @gruppo_a2a pic.twitter.com/uk1ccNgu4W