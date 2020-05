Il Milan e lo scudetto degli Invincibili: le immagini del pareggio di Napoli

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato gli highlights del pareggio del 10 maggio 1992, quando il Milan di Capello conquistò il punto decisivo per la conquista del dodicesimo scudetto.

#OnThisDay, 28 years ago

The final showdown as the Invincibles won our 12th Scudetto 🤩



Il gran finale al “San Paolo” per lo Scudetto degli Invincibili 🤩



Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan pic.twitter.com/BPumerbAFf