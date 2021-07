Il Milan saluta Donnarumma: "Grazie per quello che ci hai dato. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera"

Intervenuto con un commento sotto il post d'addio di Gianluigi Donnarumma, il Milan ha ringraziato l'ormai ex portiere rossonero con un breve messaggio. Queste le parole utilizzate dal club: "Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto"