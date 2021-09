Il Milan si schiera con Maignan: "Siamo al tuo fianco per fare la differenza"

Dopo gli episodi di razzismo che hanno coinvolto come parte lesa il portiere del Milan, Mike Maigna, la società rossonera ha pubblicato un post sui suoi canali ufficiali condividendo la lettera che lo stesso portiere aveva pubblicato ieri. Il Milan come commento ha scritto: “Mike, siamo al tuo fianco per fare la differenza”. Ecco il post.

Mike, we are standing with you to make a difference.#WeRespAct https://t.co/TvymqM7UpT — AC Milan (@acmilan) September 22, 2021