Il Milan torna in Champions: "Back where we belong"

"Back where we belong", siamo tornati dove dovremmo essere. È il messaggio che il club rossonero affida ai social per celebrare il ritorno in Champions League al termine di un campionato entusiasmante ed emozionante. A 7 anni dall'ultima volta il Diavolo tornerà a giocare la Champions League, quella che per anni è stata davvero la casa del club. Decisiva la vittoria all'ultima giornata contro l'Atalanta per 2-0, il Milan torna meritatamente nell'Europa che conta.