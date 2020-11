Italia-Polonia 2-0, Donnarumma: "Partita dominata, grande gruppo"

L'Italia batte 2-0 la Polonia grazie alle reti di Jorginho e Berardi e balza così in testa al girone di Nations League: per passare alla fase finale basterà vincere contro la Bosnia. Gianluigi Donnarumma, ancora una volta portiere titolare della Nazionale, è rimasto inoperoso per tutta la durata del match e ha commentato così la vittoria su Instagram: "Partita dominata, vittoria meritatissima. Grande gruppo".