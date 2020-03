Juventus-Milan, le emozioni del match d'andata in vista della semifinale di ritorno

In preparazione alla semifinale di ritorno i canali social del Milan hanno postato gli highlights della gara d'andata tra i rossoneri e la Juventus. Il match, ricordiamo, terminò 1-1 con Ronaldo che pareggiò un discusso rigore il gol di Rebic.

️ Looking forward to #JuveMilan?

Well, here's what happened in the first leg



Cresce l'attesa per la sfida di mercoledì?

Intanto riviviamo la partita di andata #SempreMilan #CoppaItalia pic.twitter.com/h7mQ3XKH7C