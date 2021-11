Kalulu: "Delusi dal risultato ma continuiamo a crederci"

Autore di una buona prova ieri sera quando è entrato, Pierre Kalulu ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per commentare il pareggio 1-1 con il Porto. Kalulu ha scritto: “Delusi dal risultato. Non ci arrendiamo, continuiamo a crederci”. Anche se le speranze di qualificazione sono minime, la squadra continua a credere in questa possibilità.