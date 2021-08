Kjaer e lo scatto con Paolo Maldini: "La Leggenda"

Simon Kjaer, esperto centrale rossonero, è tornato a Milanello da pochi giorni dopo l'avventura agli Europei con la sua Danimarca. Il difensore ha ripreso a lavorare con i compagni ma non è stato ancora utilizzato in amichevole, né contro il Nizza e né contro il Valencia. Simon si sta comunque allenando duramente nel centro sportivo di Carnago per trovare il prima possibile la forma migliore e tornare a disposizione di mister Pioli, il tutto sotto lo sguardo della dirigenza. Sia Frederic Massara che Paolo Maldini sono spesso a Milanello per seguire la squadra: Kjaer, immortalato dai fotografi del club insieme allo storico capitano del Milan, non ha potuto altro che pubblicare lo scatto su Instagram con la didascalia: "La Leggenda".