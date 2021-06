Kjaer: "Prossima fermata Baku. Grazie ad Amsterdam e al nostro Paese per il sostegno"

Tra i grandi protagonisti della splendida Danimarca di Kasper Hjulmand c'è senza dubbio capitan Simon Kjaer. Il difensore rossonero ha commentato sui propri canali social la vittoria per 4-0 contro il Galles, dando appuntamento a Baku: "Continuiamo così, andiamo avanti nell'Europeo! Prossima fermata: Baku. Grazie alla città di Amsterdam e a tutta la Danimarca per il forte sostegno".

We continue like this. Next stop Baku. #EURO2020

Vi fortsætter i EM !!

Tak for stærk støtte i Amsterdam - og overalt i DK🙏#TeamWork #ForDanmark 🇩🇰 pic.twitter.com/NIZB7n0AFF