L'affetto dei compagni a Samu: i rossoneri lo supportano dopo l'ottima prestazione contro il Verona

Samu Castillejo, autore di un'ottima prestazione valevole per la vittoria dei rossoneri per 3-2 contro l'Hellas Verona, è stato sommerso dai messaggi di supporto dai propri compagni dopo il brutto periodo attraversato ("Ieri non mi voleva neanche mia mamma e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia"). Molti rossoneri l'hanno sommerso di cuori sotto il suo ultimo posto Instagram. Anche l'ex terzino del Milan Diogo Dalot ha commentato: "Te lo meriti fratello, dai!".