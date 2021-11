L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ringrazia il Milan per l'iniziativa di ieri, il club risponde: "Grazie a voi per quello che fate ogni giorno!"

Nella giornata di ieri una delegazione rossonera formata da Rafael Leao, Ismael Bennacer e Greta Adami ha fatto visita all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per una sorpresa ai piccoli tifosi, milanisti e non, ospiti della struttura. Un bel gesto che conferma la volontà continua del Milan di impegnarsi nel sociale. Gli account social dell'INTM hanno voluto ringraziare il club rossonero, che a sua volta ha risposto: "Grazie a voi per quello che fate ogni giorno!".

Grazie a voi per quello che fate ogni giorno! https://t.co/2FHXXUkma4 — AC Milan (@acmilan) November 30, 2021