La Serie A accende il Round1 del derby: "Non è una partita, è energia allo stato puro"

© foto di www.imagephotoagency.it

I canali social della Serie A hanno pubblicato un post inerente al derby di questa sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. La preview è dominata dalle immagini di Leao e Tomori per il Milan e di Lautaro Martinez e Skriniar per l'Inter e descritta dalla didascalia: "Non è una partita, è energia allo stato puro".