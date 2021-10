Longhi: "La vittoria del Milan in rimonta sul Verona si chiama intensità"

Bruno Longhi, dopo la vittoria del Milan per 3-2 contro il Verona, ha pubblicato questo messaggio su Twitter per commentare la prestazione dei rossoneri: "La vittoria del Milan in rimonta sul Verona si chiama INTENSITÀ: quella che era mancata nel primo tempo quando Barak e Veloso avevano passeggiato a centrocampo".

