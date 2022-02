Maignan e il suo pre derby: "Casa dell'Inter? Non senza il mio permesso: San Siro è la casa del Milan!"

A chiudere la splendida notte post vittoria milanista nel derby ci ha pensato con un post su Instagram Mike Maignan, tra i grandissimi protagonista del match di San Siro. Il portiere francese ha, infatti, raccontato il suo pre derby... ovviamente tutto a tinte rossonere: "Ieri quando ho voluto, come al solito, parcheggiare la macchina allo stadio, il parcheggiatore mi ha detto: 'Scusa, ma oggi la tua macchina deve stare fuori! Questa è la casa dell'Inter in questo fine settimana'. Io gli ho risposto: 'Hai appena cambiato l'arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan'".