Mania Ibrahimovic, il Pescara lo annuncia per scherzo su Twitter

"Benvenuto Ibrahimovic" così apre il profilo Twitter del Pescara. Un annuncio chiaramente scherzoso e fittizio da parte del club abruzzese, attualmente in Serie B. Nelle ore in cui ci si interroga sul futuro di Zlatan, il MLS si è parlato di Milan, il Delfino con la consueta ironia ha provato comunque a vestire di biancazzurro il campione svedese.

‼️WELCOME #IBRAHIMOVIC 🙌😁

Our looks great on you 😎 https://t.co/FHlkSobCRx pic.twitter.com/6QUaMmxL5g