Manieri: "33 anni di passione per questo sport che continua a regalarmi bellissime emozioni"

Raffaella Manieri, nel giorno del suo compleanno, ha ringraziato il Milan per gli auguri pubblici sui social, sottolineando ancora una volta l'amore per il calcio: "33 anni di passione per questo sport che mi ha regalato e continua a regalarmi bellissime emozioni".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">#33 anni di passione per questo sport ❤️che mi ha regalato e continua a regalarmi bellissime emozioni. <br>Un Grazie ad <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> per questa foto che mi piace molto ️🙏<a href="https://twitter.com/hashtag/compleanno?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#compleanno</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/goodday?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#goodday</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/energy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#energy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/passion?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#passion</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/love?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#love</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/dream?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dream</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/goals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#goals</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/football?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#football</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hart?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hart</a> <a href="https://t.co/2Bl3RSEs9S">pic.twitter.com/2Bl3RSEs9S</a></p>— RaffaellaManieri (@RaffaManieri) <a href="https://twitter.com/RaffaManieri/status/1197546864528240641?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>