Materazzi risponde a Ibra: "Grazie, senza di te non avremmo vinto la Champions"

Marco Materazzi risponde su Instagram a Zlatan Ibrahimovic, che nella lunga intervista a GQ aveva raccontato un aneddoto che li riguardava, spiegando della 'vendetta' con cui mandò in ospedale l'ex centrale dell'Inter nel derby del novembre 2010 con una dura entrata 'premeditata. La risposta di Materazzi è presto arrivata: foto dei festeggiamenti della terza Champions dell'Inter, con la didascalia "Veni... Vidi.... Vici !!! Sempre e comunque GRAZIE @iamzlatanibrahimovic .... Senza di te non l’avremmo mai VINTA .... @inter @setoo9". Senza la cessione di Ira, infatti, l'Inter non avrebbe potuto costruire la squadra che vinse il Triplete nel 2010. Arriverà la contro risposta dello svedese?