Milan, 13 anni fa la prima rete di Ronaldinho in rossonero

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato le immagini della prima rete di Ronaldinho in rossonero. Esattamente 13 anni fa, infatti, il fantasista brasiliano registrava la sua prima rete in rossonero in un derby vinto con l'Inter. Queste le immagini.

#OnThisDay, 13 years ago, @10Ronaldinho scored his first Rossonero goal! ️️



13 anni fa, il primo gol rossonero di un genio del pallone: Ronaldinho! ️️#SempreMilan



pic.twitter.com/2rapFULc7T — AC Milan (@acmilan) September 28, 2021