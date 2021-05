Milan al lavoro verso l'Atalanta, Kjaer: "Concentrati"

Dopo il giorno di riposo concesso per la giornata di ieri da mister Pioli la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello. Si prepara la sfida di domenica sera, ultima giornata di campionato, contro l'Atalanta. Sarà un vero e proprio crocevia, dal match contro la Dea passano tutte le possibilità di andare in Champions dei rossoneri: con una vittoria sarà qualificazione aritmetica. L'avversario è ostico e l'atmosfera dopo la deludente prestazione con il Cagliari non è delle migliori, ma Simon Kjaer, uno dei leader della squadra, indica la via: "Allenamento, concentrati".