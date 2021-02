Uscito acciaccato dalla gara di Coppa Italia contro l'Inter, dopo gli esami di rito per Brahim Diaz è stato evidenziata una lesione ai flessori coscia sinistra. Lo spagnolo sta seguendo un programma specifico per la riabilitazione, come si può vedere dal video in basso in cui lo spagnolo si allena in piscina. La prossima settimana il numero 21 rossonero farà ulteriori controlli.