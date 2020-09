Milan femminile, gli highlights della vittoria con la Pink Bari

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato la recente vittoria della squadra femminile sulla formazione della Pink Bari. Nella roboante vittoria delle rossonere si è particolarmente distinta Valentina Giacinti, autrice di due goal.

Worry not if you missed the game ️️️

Enjoy the highlights from #MilanBari ️



La vittoria delle rossonere sul Pink Bari raccontata negli highlights della partita #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/q99xCCiEnC