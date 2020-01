Milan Femminile, gli scatti dell'amichevole odierna contro l'U17

Questa mattina le ragazze della prima squadra hanno affrontato in amichevole, fra le mura del Vismara, la formazione femminile U17. Con un post su Twitter il Milan ha pubblicato vari scatti dell'amichevole, terminata 2-1 per le giocatrici allenate da mister Ganz.

️ Rossonere 🆚 U17: What better way to start the year than a friendly in the family?



️ Prima squadra 🆚 U17: partitella in famiglia per le rossonere al Vismara 🙋‍#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/sOwOhbbdbR