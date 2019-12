Milan Femminile, l'allenamento in vista del derby di domani

Il Milan Femminile domani pomeriggio affronterà l'Inter in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile. Guidate da Maurizo Ganz, le rossonere si sono allenate questo pomeriggio al Vismara per preparare la sfida. Di seguito alcuni scatti postati su Twitter dall'account ufficiale del Milan.

Back to business on the eve of the Coppa Italia derby ️



Rossonere di nuovo al lavoro alla vigilia del Derby di #CoppaItaliaFemminile ️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/xK1vFDX68Y — AC Milan (@acmilan) December 10, 2019