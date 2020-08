Milan Femminile, Rinaldi e il nuovo sponsor: "Un altro passo in avanti per il nostro movimento"

Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan Femminile, ha pubblicato questo messaggio su Instagram insieme ad alcune foto della maglia rossonera con il nuovo sponsor Banco BPM: "Un altro passo in avanti per il nostro movimento e il Milan. Uno sponsor dedicato a noi donne arriva proprio nell’anno in cui la nuova divisa è dedicata a Milano. Noi dedicheremo questa stagione a loro, a voi e a noi. A tutti quelli che ci hanno sempre creduto! Non vediamo l’ora!".