Milan, gli auguri a Tonali: "Il primo compleanno con la maglia dei tuoi sogni"

La vigilia di Juventus-Milan coincide con un momento di celebrazioni nella rosa rossonera: oggi 8 maggio infatti, Sandro Tonali compie 21 anni. Il centrocampista lodigiano, alla sua prima stagione al Milan, ha trovato molto spazio e si è sempre fatto trovare pronto per la squadra. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al numero 8 rossonero. Questo il post Twitter del Milan.

One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro?



Il primo compleanno con la maglia dei tuoi sogni: auguri Sandro! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/xuBmUQfjFv