Milan, gli auguri del club a Fabio Capello

He gave us a multitude of emotions both as a player and as our Coach: happy 74th birthday, Fabio Capello ️



Prima da giocatore e poi da allenatore ci ha regalato tantissime emozioni: tanti auguri Fabio Capello ️#HBD #SempreMilan pic.twitter.com/tLoTzg2NIq