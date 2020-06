Milan, gli auguri del club a Keisuke Honda

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il compleanno di Keisuke Honda. Il calciatore giapponese, primo nella storia del Milan, compie 34 anni. In rossonero, il centrocampista ha vestito la maglia del Milan 92 volte mettendo a segno 11 reti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Facciamo tanti auguri a Keisuke Honda per il suo compleanno! <br>🇯🇵 "Omedetou" to <a href="https://twitter.com/kskgroup2017?ref_src=twsrc%5Etfw">@kskgroup2017</a>, it's his birthday today! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/WuWUr62JI3">pic.twitter.com/WuWUr62JI3</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1271713919438970880?ref_src=twsrc%5Etfw">June 13, 2020</a></blockquote>