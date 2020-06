Milan, gli highlights dell'allenamento odierno: esercizi di forza e tecnica

I rossoneri, guidati da mister Pioli, continuano ad allenarsi a Milanello. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato gli highlights della sessione odierna. Squadra in campo alle 10.30 per l'attivazione muscolare composta da una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, per terminare la fase dedicata al riscaldamento, spazio ad alcuni torelli a tema.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Stop not when you are tired... 😉<br>Stop when you are done <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/KM5DJksjy0">pic.twitter.com/KM5DJksjy0</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1276183370066616321?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>