Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: c'è Bakayoko in gruppo

Dopo la grande vittoria in rimonta contro l'Hellas Verona, il Milan questa mattina è tornato subito ad allenarsi: lavoro defaticante in palestra per chi è sceso in campo ieri sera, classico lavoro sul campo per tutti gli altri. Dalle foto pubblicate dagli account social del club si nota, come anticipato dalla nostra redazione, il ritorno di Tiemoue Bakayoko in gruppo.

No time to rest, Porto in sight



Non c'è tempo per riposare, siamo già al lavoro per #PortoMilan #SempreMIlan