Milan, i migliori gol segnati di sinistro: le reti dei mancini rossoneri

Sui propri profili social, il Milan ha celebrato i migliori gol segnati di mancino dai giocatori rossoneri. Tra le tante reti presenti, ci sono vere e autentiche perle che hanno fatto la storia rossonera.

Taking the opportunity of #LeftHandersDay to celebrate the uniqueness and differences of our illustrious left-footers



Nella giornata internazionale dei mancini, celebriamo i migliori gol rossoneri segnati di sinistro #SempreMilan pic.twitter.com/XsPPsaL65U