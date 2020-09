Milan, il 2004 è un anno magico per Shevchenko: la celebrazione social per l'ucraino

Sui propri canali social il Milan ha, da qualche settimana, cominciato a postare video celebrativi degli ex del passato. In questo senso è recentemente toccato a Andriy Shevchenko che è stato omaggiato dal Milan con un podcast che celebra il 2004 dell'ucraino, in cui, si rese protagonista anche della vittoria del Pallone D'Oro.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">2️⃣0️⃣0️⃣4️⃣: un anno magico per <a href="https://twitter.com/jksheva7?ref_src=twsrc%5Etfw">@jksheva7</a>, il Re dell'Est 🇺🇦<br><br>Ripercorriamo, sulla nostra App, la sua scalata verso il pallone d'oro! <a href="https://t.co/k2zluibzhx">https://t.co/k2zluibzhx</a> <a href="https://twitter.com/BioscalinITA?ref_src=twsrc%5Etfw">@BioscalinITA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/4xaH4bvoCe">pic.twitter.com/4xaH4bvoCe</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1301901583123390465?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>